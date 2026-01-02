Powitaliśmy nowy 2026 rok! [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Na balach, prywatkach, na ulicach miasta, albo w domowym zaciszu - tak szczecinianie powitali nowy 2026 rok. Strzelały korki od szampana, rozbłysły fajerwerki i popłynęły serdeczne życzenia. Obyśmy byli zdrowi i szczęśliwi!

W Szczecinie to kolejny rok bez dużej miejskiej imprezy. Jak zwykle jednak sporo osób o północy spotykało się w ulubionych miejscach - na Wałach Chrobrego, Jasnych Błoniach czy na deptaku Bogusława, by wspólnie powitać nowy rok. Dla wielu mieszkańców miasta, zwłaszcza tych, którzy sylwestra spędzają na zorganizowanych imprezach w loaklach - zabawa potrwa do białego rana. (K)

Film: Piotr Sikora

