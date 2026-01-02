Piątek, 02 stycznia 2026 r. 
Powitaliśmy nowy 2026 rok! [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 01 stycznia 2026 r. 00:31
Ostatnia aktualizacja: 01 stycznia 2026 r. 01:31
Powitaliśmy nowy 2026 rok!
Fot. Piotr Sikora  

Na balach, prywatkach, na ulicach miasta, albo w domowym zaciszu - tak szczecinianie powitali nowy 2026 rok. Strzelały korki od szampana, rozbłysły fajerwerki i popłynęły serdeczne życzenia. Obyśmy byli zdrowi i szczęśliwi!

W Szczecinie to kolejny rok bez dużej miejskiej imprezy. Jak zwykle jednak sporo osób o północy spotykało się w ulubionych miejscach - na Wałach Chrobrego, Jasnych Błoniach czy na deptaku Bogusława, by wspólnie powitać nowy rok. Dla wielu mieszkańców miasta, zwłaszcza tych, którzy sylwestra spędzają na zorganizowanych imprezach w loaklach - zabawa potrwa do białego rana. (K)

Film: Piotr Sikora

