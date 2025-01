Morsy przywitały nowy rok na Głębokiem [GALERIA, FILM]

Morsy witają Nowy Rok na Głębokim. Fot. Piotr Sikora

Miłośnicy morsowania wspólnie przywitali nowy rok w wodzie na kąpielisku Głębokie. I to nie tylko z powodu zamiłowania do zimnych kąpieli. Skusiła ich też - a może przede wszystkim - okazja do spotkania się z tymi, którzy tę pasję podzielają, złożenia sobie życzeń noworocznych, podzielenia się postanowieniami na rozpoczęty tak aktywnie rok i może też zaplanowania kolejnych wspólnych działań.

Dla Szczecińsko-Polickiego Klubu Morsów im. Zbyszka Ulatowskiego to już tradycja. Co roku, 1 stycznia, jego członkowie spotykają się nad jeziorem Głębokie, żeby razem wejść do wody, wypić lampkę bezalkoholowego szampana, złożyć sobie życzenia.

- Bawimy się w wodzie, później jeszcze sobie pogadamy, posiedzimy - mówiła Małgorzata Nurek, z zarządu klubu. - Woda dzisiaj ma dziś około 4 stopni. To dobre warunki do morsowania, ale czekamy jeszcze na śnieg lub mróz.

W środę na to wspólne morsowanie dotarło około 30 osób. Było więc z kim dzielić tę pasję.©℗

(sag)

Film: Piotr Sikora