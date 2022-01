Powiało grozą w Sianowie. Uszkodzony gazociąg w pobliżu stacji paliw

Strażacy i gazownicy walczą z dużym wyciekiem gazu na Osiedlu nr 3 w Sianowie. Okazało się, że podczas prac remontowych na ulicy Dębowej uszkodzony został gazociąg.

Strażacy zostali poinformowani o zdarzeniu w środę (19.01) około godz. 14. Gmina zarządziła ewakuację mieszkańców. Przygotowano dla nich miejsca w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Dworcowej 26 a. Osoby starsze były ewakuowane podstawionymi busami do Domu i Klubu Seniora. Dotyczy to około 500 osób. Strażacy tłumaczą, że ewakuacja aż tak wielu mieszkańców była konieczna, ponieważ w pobliżu znajduje się stacja paliw. Do czasu naprawy gazociągu zablokowana jest również droga krajowa nr 6.

