Zgred

2021-12-16 14:43:44

Przestałem się dziwić że kierowcy się spieszą, że są wkurzeni i jest agresja. Dzisiaj rano stałem pół godziny w tym samym miejscu na autostradzie pod Szczecinem. Ponoć ściągano znaki drogowe. Potem następne pół godziny zajęło mi przejechanie węzła Kijewo. Widziałem organizację pracy na tym węźle. Że kierowcy nie wyszli z ciężarówek i nie skopali tyłka organizatorom pracy na tamtej budowie to tylko cud i łaska Pana Boga. Każdy ma jakieś prace terminowe lub spotkania. Ale co to ich obchodzi.