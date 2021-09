Potrącenie rowerzysty w Stargardzie

W Stargardzie, we wtorek ok. godz. 5 rano na ul. Szczecińskiej doszło do wypadku. Poszkodowany został w nim młody mężczyzna.

Na ul. Szczecińskiej, naprzeciwko Netto, samochód osobowy potrącił rowerzystę.

- Kierujący rowerem mężczyzna, na skrzyżowaniu z ul Pierwszej Brygady podczas skrętu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu peugeotem – informuje podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – W wyniku tego 29-latek został potrącony przez auto.

Rowerzysta trafił do szpitala z obrażeniami ciała.

- Doznał obrażeń głowy i klatki piersiowej – mówi Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.- Został zabezpieczony i przewieziony do szpitala w Stargardzie. ©℗

(w)