Potrącenie rowerzysty w Przecławiu

Przejściem?

2022-01-31 17:33:05

Jeżeli rowerzysta przejechał po przejściu, to jedynym winnym kolizji jest on sam. Mało tego, wówczas nie jest to nawet potrącenie, tylko kolizja dwóch pojazdów, z których jeden w ogóle nie miał prawa się tam pojawić. Chyba, że był to przejazd, wówczas kierowca ma przekichane.