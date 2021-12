Potrącenie pieszego przy rondzie Olszewskiego w Szczecinie

Wczesnym popołudniem w sobotę (25 grudnia) doszło do wypadku przy rondzie im. Jana Olszewskiego w Szczecinie. Na jednym z przejść samochód osobowy potrącił pieszego, który przechodził przez jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala,

- Do potracenia doszło ok. godz. 13.30. Mężczyzna przytomny i bez ran zagrażających jego życiu został zabrany przez karetkę pogotowia ratunkowego do szpitala - poinformował mł. asp. Ewelina Gryszpan. z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W związku z ustalaniem okoliczności zdarzenia policjanci zablokowali na jakiś czas jeden pas jezdni, ale z uwagi na małe natężenie ruchu większych utrudnień w przejeździe w tym miejscu nie było.

(m)