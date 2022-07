W środę będą kontynuowane poszukiwania kobiety, która zaginęła na jeziorze Ińsko.

We wtorek ok. godz. 22 do służb wpłynęło zgłoszenie o kobiecie, która weszła do jeziora i nie powróciła na brzeg. Rozpoczęta natychmiast nocna akcja poszukiwawcza nie przyniosła jednak żadnych rezultatów. Poszukiwania zaginionej mają być prowadzone także w środę.

(k)