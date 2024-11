Poszukiwani świadkowie historii Świnoujścia. Kronikarz czeka na materiały

Krzysztof Nowak liczy na odzew od byłych i obecnych mieszkańców Świnoujścia. Fot. UM Świnoujście

Powołany w sierpniu tego roku Kronikarz Miejski w Świnoujściu gromadzi i weryfikuje informacje dotyczące historii miasta.

Kronikę miasta opracowuje Krzysztof Nowak, świnoujski dziennikarz. Od 1 sierpnia zajmuje się w urzędzie zbieraniem i archiwizowaniem oraz weryfikacją informacji od osób, które miały wpływ na rozwój Świnoujścia oraz porządkowaniem i uzupełnianiem już istniejących kronikarskich zapisów sporządzonych przez historyków. Miasto zwraca się z apelem do mieszkańców, by podzielili się swoją wiedzą na temat miasta, opowiedzieli swoje historie związane ze Świnoujściem, udostępnili kronikarzowi materiały w postaci m.in. dokumentów, zapisków czy zdjęć.

- Czekamy na wszelkie informacje dotyczące Świnoujścia, które mogą wzbogacić posiadaną wiedzę o naszym mieście - mówi Krzysztof Nowak, Kronikarz Miejski. - To czasem mrówcza praca, a bywa, że wiąże się ze stąpaniem po kruchym lodzie. Choć przed laty nie było takich możliwości weryfikowania informacji, jakie mamy dzisiaj.

Apel o kontakt z kronikarzem kierowany do wszystkich obecnych i byłych mieszkańców Świnoujścia, którzy mogą powiedzieć coś istotnego na temat rozwoju miasta nad Świną.

- Dzięki dodatkowo zebranym informacjom miejskie elementy historycznej układanki mogą zostać wzbogacone - zachęca do kontaktu Urząd Miejski w Świnoujściu. - To bowiem ważne, by podzielić się swoją wiedzą świadka na temat wydarzeń z przeszłości, rozszerzając tym samym przekaz dla przyszłych pokoleń. Niezwykle cenny będzie tu każdy głos osób pamiętających różne etapy rozwoju miasta. Z pewnością dodatkowym znakomitym wsparciem przekazu będzie posiadanie przez rozmówcę dokumentów i fotografii potwierdzających ich przebieg.

Kontakt z kronikarzem knowak@um.swinoujscie.pl lub tel. 691 441 275.

(w)