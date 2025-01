Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poziom wody w regionie opada

Praktyk

2025-01-13 19:54:42

to tylko ostrzeżenie ! Wiecie ile ludzi trzeba będzie wynieść na plecach strażaków jak większa woda pod osłoną nocy zaskoczy mieszkańców szczecińskiej Wenecji ? Macie chociaż orientacyjne dane ilu ich jest do wyniesienia? Mieszkanko poszło na wynajem, grosz potrzebny , a samemu mieszka się w Wenecji . Nawet nie sądziłem jaka to skala jest ! Jest przeogromna i radzę się zainteresować! Może zabraknąć pleców strażaka !