Poseł pyta: Dlaczego bilet lotniczy do Szczecina jest droższy?

Pasażer

2024-09-25 08:43:41

Jak Ryana "wygoniono" na Modlin - to Lot robi co chcę / ostatnia kwotacja Lotu SZCZ-WAW-SZCZ to nawet 1300 PLN / Intercity zbliża sią do 4,5 godz - jest to praktycznie krócej niż Lot (bo na powrót z Warszawy należy być na lotnisku 90 min przed + dojazd to ok 120 min dodatkowo , Goleniów-Szczecin to ok 50 min , - czyli mamy ok 4 godz 50 min . Podobnie w Niemczech z Berlina do Monachium już się nie opłaca lot (ale tam średnia prędkość DB to ponad 200 km/h , u nas Intercity do Warszawy 120 !