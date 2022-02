Posejdon, jakiego nie znacie

To jedna z nowych architektonicznych ikon Szczecina - charakterystyczna nowoczesna bryła ze szkła i stali, która niejako wchłonęła zabytek na niespełna dekadę przed jego stuleciem. Budynek wielokrotnie nagradzany, także za wysoką jakość nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. Do niedawna mogący się poszczycić największą zewnętrzną - o powierzchni 150 mkw. - zieloną ścianą w Polsce. Mowa oczywiście o Posejdonie, po którym w sobotę (26 lutego) - w Dniu Przewodnika Turystycznego - wiodły trzy trasy miejskich spacerów.

Ich uczestnicy mieli okazję zajrzeć w miejsca, do których dostęp mają tylko nieliczni. Choćby do podziemnych kondygnacji, na których ukryto elektroniczne serce wszystkich systemów odpowiedzialnych za funkcjonowanie całego gmachu i do jakich z głębi 300 metrów - czyli bliskiej wysokości wieży Eiffla - gruntowe pompy ciepła tłoczą wodę o temperaturze 16 stopni Celsjusza, zapewniając ogrzewanie i chłodzenie w całym obiekcie.

Nie bez przyczyny był to jeden z najchętniej wybieranych spacerów tzw. limitowanych. Gwarantował bowiem nie tylko zyskanie niebanalnej wiedzy o obiekcie, ale również panoramiczne spojrzenie na Szczecin z wysokości siódmego piętra. Uczestnicy kolejnego Dnia Przewodnika Turystycznego będą mieli okazję wjechać jeszcze wyżej, ponad 40 m, czyli do kawiarni budowanej na dachu Posejdona. Jej otwarcie zaplanowano na trzeci kwartał bieżącego roku. Natomiast w znacznie bliższej perspektywie, bo już 1 marca br., ma zacząć przyjmować gości drugi po Courtyardzie z tutejszych hoteli Marriotta - tym razem trzygwiazdkowy Moxy.

