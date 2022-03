Pościg z nożem. Akt oskarżenia przeciw 33-latkowi

Alkoholowa libacja dla jednego z jej uczestników mogła się zakończyć tragicznie - został ugodzony nożem w plecy. Teraz 33-letni napastnik, który dopuścił się przestępstwa, będzie odpowiadał przed sądem za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb karalnych.

Prokurator Rejonowy Szczecin – Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który spowodował u swojej ofiary uszkodzenie powłok miękkich tułowia, płuca lewego i śledziony.

Do zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku. - Pokrzywdzony, w towarzystwie podejrzanego oraz znajomego, spożywali alkohol oraz leki w mieszkaniu należącym do podejrzanego - podaje prokuratura. - W pewnym momencie pokrzywdzony zasnął, a gdy się obudził spostrzegł, że nie ma przy nim telefonu komórkowego, kluczy do mieszkania i samochodu. Podejrzewając kompanów o ich kradzież wszczął kłótnię, w trakcie której chwycił za nóż. Na jego widok pokrzywdzony wybiegł z mieszkania i zaczął uciekać, oskarżony zaś zaczął go gonić i ugodził go nożem w plecy.

Policjantów zaalarmowali przechodnie – mimowolni świadkowie krwawego pościgu.

W trakcie śledztwa mundurowi ustalili także, iż 33-latek, mimo że wcześniej nie był karany, w lutym 2021 r. groził uszkodzeniem ciała dwóm osobom, które zbierały podpisy pod obywatelskim projektem ustawy.

Mężczyzna tylko częściowo przyznał się do popełnionych czynów. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywocia.

(KSz)