Pościg pod Koszalinem. Czołowe zderzenie i śmierć uciekiniera

W środę w godzinach wieczornych policjanci z koszalińskiej drogówki prowadzący rutynową służbę chcieli zatrzymać do kontroli jadące ul. Akademicką renault. Prowadzący je kierowca postanowił nie naciskać pedału hamulca. Zamiast tego przyśpieszył rozpoczynając długą ucieczkę.

Samochód skierował w stronę ulicy Gdańskiej, następnie opuścił miasto mknąc krajową „szóstką” w kierunku Skibna i dalej do Suchej Koszalińskiej. W pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym fiatem.

Na miejsce wezwano dwie ekipy pogotowia ratunkowego. 42-letni mężczyzna, który nie zatrzymał się do kontroli, był pijany. Miał on 2,4 promila alkoholu w organizmie. Zarówno prowadzący renault, jak i kierowca fiata, zostali przewiezieni do koszalińskiego szpitala. Obrażenia sprawcy wypadku były ciężkie. Mężczyzna zmarł. Policjanci ustalili, że nie miał on uprawnień do kierowania pojazdem.©℗

(pw)