Pościg na Hożej - uciekał przed policją, uderzył w radiowóz

Uciekający przed policją kierowca uderzył w drugi radiowóz, który chciał zablokować mu drogę. Policyjny pojazd został uszkodzony, na szczęście nikomu nic się nie stało. Jak się okazało 44-latek miał do odbycia karę pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w środę 4 grudnia przed godz. 10 na ul. Hożej w Szczecinie.

- Policjant z ruchu drogowego na ul. Blizińskiego chciał zatrzymać do kontroli kierującego samochodem Renault Master - relacjonuje kom. Anna Gembala z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Kiedy wyszedł z radiowozu, żeby podejść do tego samochodu, kierowca szybko odjechał. Policjant podjął pościg, powiadamiając jeszcze jedną załogę. Na ul. Hożej policjanci postawili swój radiowóz jako blokadę. Uciekający kierowca uderzył w niego. Na szczęście nikomu z uczestników tego zdarzenia nic się nie stało. Uszkodzony jest nasz radiowóz. Jak się okazało kierowca uciekał, bo był poszukiwany do odbycia kary pobawienia wolności 5 lat. Trafił do aresztu. ©℗

(K)