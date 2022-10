Postawili na zielone i wygrali. Punkty za bioróżnorodność, ambicję i wyobraźnię

Uczniowie dziesięciu szczecińskich podstawówek podjęli zielone wyzwanie i zaprojektowali ogrody marzeń przy swych szkołach. W rywalizacji o 100 tysięcy złotych, zapewniających sfinansowanie ambitnych projektów, zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 42. To właśnie przy ul. Hożej zostanie wkrótce zrealizowany pierwszy z cyklu „Mały ogród – wielka korzyść”.

Organizatorem konkursu był szczeciński magistrat. Dał uczniom kilka miesięcy na przygotowanie koncepcji zagospodarowania przyszkolnego terenu o powierzchni do 500 mkw.

Termin nadsyłania projektów upłynął z ostatnim dniem września. Następnie do prac przystąpiło konkursowe jury, w ocenie nadesłanych koncepcji punktując m.in. poprawę estetyki i funkcjonalności przyszkolnego terenu, wzbogacenie bioróżnorodności biologicznej, wykorzystanie roślin gatunków rodzimych, szczególnie odpornych na zmiany klimatu, a także uwzględnienie w projekcie budek lęgowych, karmników oraz różnorodnych elementów informacyjno-edukacyjnych.

Najwięcej punktów zdobyła koncepcja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Hożej. Zwycięstwo w pierwszej edycji „Małego ogrodu – wielkiej korzyści” to wielki sukces tej placówki. Mający również znaczący wymiar finansowy. Szkoła zdobyła 100 tys. złotych na zrealizowanie swej konkursowej koncepcji ogrodu.

– Na przyszkolnym terenie ma zostać wytyczona ścieżka dydaktyczna z tablicami przedstawiającymi rodzime gatunki ptaków – założenia zwycięskiego projektu przedstawia Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Do tego mały plac zabaw oraz rabaty do prowadzenia upraw przez uczniów szkoły oraz altana do obserwowania ptaków i zmieniających się roślin. To właśnie stworzenie nowych siedlisk ptaków jest główną ideą utworzenia ogrodu, dlatego oczywiście nie może zabraknąć w nim drzew i krzewów. Będą to głównie gatunki owocujące, czyli m.in. pigwowiec, jabłoń ozdobna, jarząb czy irga – łącznie 23 gatunki. Wśród roślinności będą również zamontowane karmniki dla ptaków.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się realizacja zwycięskiego projektu ogrodu przy ul. Hożej. Jeżeli jednak koszt przedsięwzięcia będzie niższy od zakładanego, to pozostała kwota z konkursowej puli zostanie przekazana kolejnej najwyżej punktowanej szczecińskiej podstawówce. ©℗

(an)