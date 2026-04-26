Poranne wyławianie złomu z Odry [GALERIA]

Trwa coroczna Akcja Czyta Odra. Jednym z wydarzeń jej towarzyszących jest wyławianie złomu z dna Odry magnesem neodymowym. Organizuje je Magnetyczny Szczecin z Łukaszem Istelskim na czele.

Jak podają organizatorzy, wyławianie metalowych przedmiotów z dna Odry przy użyciu magnesów neodymowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na nietypowe znaleziska – z rzeki wyciągane są m.in. hulajnogi elektryczne, rowery, fragmenty statków czy narzędzia. Uczestnicy mogą przyjść z własnym sprzętem lub spróbować swoich sił po raz pierwszy.

W tym roku wydobywanie śmieci z dna rzeki odbyło się na bulwarze przy Nabrzeżu Celnym. Uczestnicy, wyposażeni w specjalne magnesy neodymowe, wyłowili między innymi hulajnogę, fragment szyny tramwajowej, elementy konstrukcji Mostu Długiego oraz liczne drobne elementy metalowe.

Magnesy neodymowe to jedne z najmocniejszych magnesów produkowanych obecnie. Mają niewielki rozmiar, ale sporą siłę przyciągania i są bardzo trwałe. Tego samego dnia odbywało się także wspólne sprzątanie Odry – z brzegu i z wody – w Gryfinie, również w ramach Akcji Czysta Odra.

