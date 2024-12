Ponad 52 mln zł dla samorządów na nowe połączenia autobusowe

Fot. Arleta Nalewajko

Przeszło 52 miliony złotych przeznaczonych zostało dla samorządów województwa zachodniopomorskiego na tworzenie połączeń autobusowych w 2025 r. Nabór wniosków do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przyszły rok rozpoczyna się od 3 grudnia i potrwa przez tydzień.

- Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważny dla mieszkańców, szczególnie małych miejscowości, jest dostęp do połączeń autobusowych z większymi miastami. Fundusz Autobusowy powstał po to, by przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu – mówi wojewoda Adam Rudawski. - W 2024 r. z dofinansowania skorzystała połowa zachodniopomorskich samorządów i mam nadzieję, że będą one kontynuowały program. Liczę też na to, że po pieniądze z funduszu sięgną również te gminy i powiaty, które do tej pory z niego nie skorzystały - podkreśla wojewoda.

W ramach funduszu na 2025 r. zabezpieczono również dodatkową kwotę 5,5 mln zł dla samorządów, z którymi wojewoda zawarł w tym roku umowy wieloletnie na dofinansowanie połączeń autobusowych. W sumie łączna kwota środków Funduszu Autobusowego dla naszego województwa wynosi 57 666 879 zł.

Dofinansowanie dla samorządów wynosi maksymalnie 3 zł do jednego tzw. wozokilometra linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej.

W 2024 r. środki z Funduszu Autobusowego trafiły do 61 organizatorów przewozów autobusowych. Na Pomorzu Zachodnim gminy i powiaty utworzyły 339 linii komunikacyjnych o łącznej długości ponad 10,5 tys. kilometrów. Rządowa pula na ten cel wynosiła 58 mln zł, z czego samorządy wykorzystały ponad 30 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 3 grudnia. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/fundusz-autobusowy

(k)