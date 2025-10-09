Czwartek, 09 października 2025 r. 
Ponad 280 tysięcy złotych dla Ligi Superbohaterów

Data publikacji: 08 października 2025 r. 23:40
Ostatnia aktualizacja: 08 października 2025 r. 23:40
Ponad 280 tysięcy złotych dla Ligi Superbohaterów
Wydarzenie na długo pozostanie w pamięci i w sercach tych, którzy otrzymają realną pomoc.  

Aż 282 650 zł trafi do Fundacji Liga Superbohaterów dzięki tegorocznej konferencji Gentlemen’s Business Group. Ta rekordowa kwota to nie tylko liczby, ale setki uśmiechów dzieci zmagających się z chorobą nowotworową. - Dowód, że biznes i wartości mogą iść w parze, tworząc realną zmianę w życiu potrzebujących - podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Konferencja Gentlemen’s Business Group 2025 w Szczecinie zakończyła się sukcesem, który przeszedł najśmielsze oczekiwania zarówno organizatorów, jak i członków Fundacji Liga Superbohaterów. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu uczestników, partnerów i darczyńców udało się zebrać ponad 280 000 zł – kwotę, która nie tylko pobiła ubiegłoroczny rekord 116 000 zł, ale też zapewni stabilne funkcjonowanie fundacji na długi czas.

Wzruszenia nie kryli ani organizatorzy, ani przedstawiciele fundacji. Zebrane środki pozwolą wyczarować uśmiech na twarzach chorych dzieci, spełniać ich marzenia i dawać im siłę w walce z chorobą.

- To dowód na to, że biznes naprawdę może zmieniać świat na lepsze. Wspólnie pokazaliśmy, że wartości i odpowiedzialność idą w parze z sukcesem – podkreśla Arkadiusz Faliński, prezes Gentlemen’s Business Group.

Tegoroczna edycja konferencji była nie tylko przestrzenią inspirujących wystąpień, praktycznych warsztatów i networkingu, ale przede wszystkim manifestacją siły wspólnoty i dobroci. Atmosfera solidarności, hojności i zaangażowania towarzyszyła każdemu etapowi wydarzenia.

Organizatorzy już dziś zapowiadają kolejną edycję konferencji i wierzą, że uda się ponownie przekroczyć granice tego, co wydawało się niemożliwe. (K)


