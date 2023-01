Potwierdza to kierowca tego samochodu z Goleniowa, który w niedzielny (29 stycznia) poranek nie tylko zablokował część przystanku autobusowego przy ul. Owocowej w Szczecinie, ale także - żeby to zrobić - musiał jechać pod prąd i przekroczyć linię podwójną ciągłą.

Pomysłowość kierowców nie zna granic. Parkują gdzie popadnie, wbrew przepisom, logice i zdrowemu rozsądkowi. Zazwyczaj tłumaczą, że "to tylko na chwilę" lub "przecież nikomu to nie przeszkadza".

Komentarze

do@lawety brak ? 2023-01-29 16:17:54 - w tym przypadku przydała by się LEWATYWA od "Bronka".

żeby to zrobić 2023-01-29 16:16:30 " żeby to zrobić - musiał jechać pod prąd i przekroczyć linię podwójną ciągłą." Ja żeby to zrobić to "cofam do tyłu". Dlaczego (t) pobazgrał "focię"?

mexen 2023-01-29 15:55:41 Jak tak to kierowcy płaczą, jak to nie są w tym kraju uciskani, a tak to sami kręcą na siebie bat kolejnych restrykcji. Nie ma miejsca? Parkujesz dalej, albo dojeżdżasz czymś innym! Tysiące osób sobie jakoś radzi, a jedno panisko MUSI tam zaparkować, bo nie znalazł blisko miejsca. Laweta za miasto, maksymalny mandat - i tak do skutku. Na ulicy cwaniak jeden z drugim auta nie zostawi. Zostawi je tylko tam, gdzie wie, że mu niewiele za to nie zrobią, mimo bezczelnego chamstwa.

abc 2023-01-29 15:23:36 dlatego na posiadanie aut powinny być wydawane specjalne pozwolenia a za zle użytkowanie auta od razu z automatu konfiskata! i probolem sam się rozwiąże!

@cesio 2023-01-29 15:08:09 Na dworzec i do nocnej opieki medycznej można taksówką.

sss 2023-01-29 14:39:36 Koniec artykułu? Super.

Do Cesio 2023-01-29 14:26:29 No no kierowcy muszą sobie radzić... To niech robią to nie utrudniając innym tak jak to robi 90% z nich. Pozostałe 10% to ci co nie powinni mieć prawka lub psychopaci co inni nie obchodzą.

Siałem trawę... 2023-01-29 14:12:46 Co robi Straż Miejska? Na moją prośbę o interwencję w sprawie postoju dostawczaków na trawniku odpowiada, że to klepisko. Ale to nieprawda... Trawa była posiana, wyrosła, została rozjeżdżona kołami aut ale rośnie i walczy o przetrwanie. Wysłałem fotografie gdzie wyraźnie widać koła na trawie. Nie pomaga. Gdzie? Na trawniku między Hanza Tower, a budynkiem przy Odzieżowej. Kto pomoże? A może zabawię się w "siała baba mak".

xxx 2023-01-29 14:11:04 Akurat tak się składa że okoliczne wsióry parkują jak chcą.

lawety brak ? 2023-01-29 14:04:42 A gdzie Policja i laweta ? Wystawić 1000 zlt mandacik plus lekko 500 zł za laweta to pomyśli następnym razem

@CESIO 2023-01-29 13:44:34 Kierowca zaparkowałby w sposob normalny, tam gdzie można i nie tłumaczył swojej nieudolności czym innym. Jak widać, przydałby się obowiazkowy kurs prawa jazdy. Tam takich rzeczy uczą.

Nick 2023-01-29 13:40:12 Mandat 5 tysięcy i po problemie ,zgl,zpl,zgr,ZST to stan umysłu ,kto im dał prawo jazdy