Pomógł niepełnosprawnemu, zatrzymał agresora. Podziękowania dla kierowcy

Bogdan Motyl, kierowca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Stargardzie, doprowadził do ujęcia napastnika, który zaatakował niepełnosprawnego pasażera.

Do zdarzenia doszło w autobusie linii nr 8 w Stargardzie. Wieczorem, na przystanku w centrum miasta, do autobusu wsiadło czterech młodych ludzi, których zachowanie pozostawało wiele do życzenia. Jeden z pasażerów zwrócił im uwagę i został za to zaatakowany. Kierowca MPK natychmiast zadzwonił po policję.

- Zatrzymał autobus i zaczął udzielać pomocy napadniętemu mężczyźnie, który był osobą niepełnosprawną - opowiadają o zdarzeniu miejscy urzędnicy.

Bogdan Motyl trzymał napastnika aż do przyjazdu policji. Do zdarzenia doszło 15 października.

Bohaterski kierowca został zaproszony do magistratu, bo prezydent miasta chciał mu podziękować osobiście.

- Cieszę się, że za kierownicą miejskiego autobusu zasiada tak odpowiedzialny człowiek, który mając na uwadze przede wszystkim dobro pasażerów zareagował w tak niebezpiecznej sytuacji.©℗

(w)