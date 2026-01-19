Poniedziałek, 19 stycznia 2026 r. 
Wsparcie dla mieszkańców Stargardu i okolic

Data publikacji: 19 stycznia 2026 r. 15:27
Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2026 r. 15:32
Punkt wydawania żywności przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie ponownie otwiera się dla osób potrzebujących. Od tego roku prowadzi go Fundacja Region Powiat Gmina.

Punkt mieści się przy ul. Pierwszej Brygady 35D i będzie czynny w poniedziałek, 19 stycznia, w godzinach od 16 do 18.

- Zapraszamy osoby potrzebujące do skorzystania z oferowanej przez nas pomocy żywnościowej - informuje i zaprasza Fundacja.

Zadanie publiczne pod nazwą „Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta” jest współfinansowane ze środków Miasta Stargard.

W 2026 roku Fundacja Region Powiat Gmina znacząco poszerzyła zakres swojej działalności. Od nowego roku realizuje swoje zadania nie tylko na terenie miasta Stargard, ale także w gminach: Stargard, Kobylanka, Dolice, Suchań, Marianowo, Stara Dąbrowa, Ińsko oraz Przybiernów.

- To dla nas ważny krok, który pozwala dotrzeć z realnym wsparciem do większej liczby mieszkańców i skuteczniej odpowiadać na lokalne potrzeby - podkreśla zarząd Fundacji.

