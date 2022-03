Przywieźli dziesięć osób. Spontaniczna wyprawa

Osiem prywatnych busów pojechało na granicę polsko-ukraińską, do Korczowej. Samochody wyładowane były żywnością, ubraniami, kocami, poduszkami, kołdrami i lekami. W drogę powrotną zabrały kilkanaście osób, które uciekły za granicę przed wojną.

Jak się okazało, z tego, co przywieźli, najbardziej potrzebne były podstawowe lekarstwa, które przekazano służbom medycznym. – Tam jest bardzo zimno, ludzie stoją w długiej, prawie trzydziestokilometrowej kolejce do przejścia. Marzną, chorują, potrzebują lekarstw na przeziębienie – mówi jeden z organizatorów wyprawy, mieszkający w Goleniowie Semen Perebeinis. To, czego nie chciano przyjąć w składzie po polskiej stronie granicy, goleniowianie za pośrednictwem straży pożarnej przekazali do busów po drugiej stronie szlabanu z przykazaniem, by trafiły do potrzebujących.

– Potem zaczęliśmy szukać osób potrzebujących podwiezienia w głąb kraju, przede wszystkim tych, którzy nie mieli dokąd jechać. Dość szybko znaleźliśmy dziesięć takich osób, kobiety z dziećmi. Samochody dopełniliśmy ludźmi, którzy potrzebowali podwiezienia do Katowic i Gorzowa Wielkopolskiego i ruszyliśmy w drogę powrotną. Na miejscu byliśmy późno w nocy, dowieźliśmy naszych podopiecznych pod ustalone wcześniej adresy i w końcu mogliśmy iść spać – mówi Semen.

W poniedziałek od rana przybysze z Ukrainy zaczęli się zagospodarowywać w swoich kwaterach, a potem, pod opieką opiekunów poznanych w Korczowej, załatwiać pierwsze sprawy: nadanie numeru PESEL, zakup polskich kart telefonicznych, pierwsze zakupy, poznanie miasta.

Wyjazd był zorganizowany ad hoc, po zbiórce rzeczy przeznaczonych dla Ukraińców zorganizowanej m.in. przez pracowników Goleniowskiego Domu Kultury. Jak uważa Semen Perebeinis, kolejne zbiórki powinny być organizowane w sposób bardziej przemyślany, by nie wieźć na granicę rzeczy, które są tam zbędne. Bez większego problemu w internecie można znaleźć listy towarów naprawdę potrzebnych i warto postępować zgodnie z aktualnymi potrzebami.©℗

