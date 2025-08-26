Południe społecznych ogrodników przy Ścianie Płaczu

„Nowa wersja Ściany Płaczu, podobnie jak monochromatyczne otoczenie fontanny, wydawały się… na tyle paskudne, że postanowiliśmy je trochę oswoić zielenią” – Tomasz Dalski wspomina powód pierwszej i kolejnych akcji „zielonej partyzantki” na ugorze u zbiegu ul. bł. Królowej Jadwigi oraz ks. Piotra Ściegiennego. Fot. Arleta NALEWAJKO

Rewitalizacja śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego stała się inspiracją do wielu społecznych działań. W tym dla „zielonej partyzantki”, która zajęła się skrawkiem zaniedbanego terenu na tyłach dawnej Ściany Płaczu. Każdy w nurt jej aktywności może się włączyć – każdy będzie mile widziany. Choćby już we wtorek (26 sierpnia) – niemal w samo południe.

O ile na śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego – pomiędzy placami: Zwycięstwa i Szarych Szeregów – zieleń została skomponowana w fantastycznym stylu, o tyle na zagospodarowanie kwietników położonych opodal miastu najwyraźniej zabrakło środków. W tym na niewielki skrawek ziemi na tyłach Ściany Płaczu, a u zbiegu ul. bł. Królowej Jadwigi oraz ks. Piotra Ściegiennego.

– To, co tam pozostało po przebudowie, trudno nazwać trawnikiem. Bardziej by pasowało określenie: zaniedbany miejski ugór. Poza tym nowa wersja Ściany Płaczu, podobnie jak monochromatyczne otoczenie fontanny, wydawały się… na tyle paskudne, że postanowiliśmy je trochę oswoić zielenią – wspomina Tomasz Dalski, społecznik związany z Tu Centrum.Szczecin.

Do działań „zielonej partyzantki” skrzyknął okolicznych mieszkańców. Pierwsza akcja – w październiku ub. roku – nie ograniczyła się do przekopania i wymiany ziemi w zieleńcu, nasiania trawy, ale również do pierwszych nasadzeń: roślin cebulowych oraz owocowych krzewów: porzeczek i agrestu. Kolejne – z założenia – wnosiły w tę przestrzeń kolejne kwiaty oraz owocowe krzewy.

– Gdy wiosną rozkwitły tu kolorami krokusy, żonkile, hiacynty i tulipany, od razu tchnęły trochę życia w szare sąsiedztwo. Mieliśmy jeszcze trzmieliny i piwonie, ale sporo z nasadzeń, niestety, nam zadeptano. Mimo prowizorycznego ogrodzenia, jakie zrobiliśmy z siatki – opowiada p. Tomasz. – Dlatego w najbliższy wtorek zamierzamy postawić już solidniejsze i ładniejsze ogrodzenie. Pomalować je i dosadzić na trawniku trochę wrzosów. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się zabawić w społecznych ogrodników i razem z nami wziąć udział w akcji oswajania zielenią skrawka śródmiejskiej ziemi.

Zainteresowani podjęciem wyzwania powinni dziś (26 sierpnia), około południa, dotrzeć do Ściany Płaczu. Początek akcji – pn. „Południe społecznych ogrodników w Centrum” – został zaplanowany na godz. 12.15. Nagrodą za udział w „zielonej partyzantce” będzie kawa i ciastko. Organizatorem wydarzenia jest Tu Centrum.Szczecin. ©℗

(an)