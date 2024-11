Krokusy, Pogoń i szczęście. Dla Dumy Pomorza i zielonego Szczecina

Już w najbliższą sobotę (9 listopada), w samo południe, przy skrzyżowaniu ul. Przyjaciół Żołnierza z ul. Krasińskiego - posadzimy największy krokusowy dywan tej jesieni. Z 11 tysięcy kwiatowych cebul ułożymy napis: MKS POGOŃ. Jaki będzie budził szczecinian oraz piłkarską drużynę na wiosenną rundę. Fot. archiwum

W sobotę 9 listopada w samo południe, przy skrzyżowaniu ul. Przyjaciół Żołnierza z ul. Krasińskiego - spotkają się nie tylko miłośnicy zielonej strony miasta, ale również kibice Pogoni. Aby posadzić krokusowy dywan w wieki napis: MKS POGOŃ. Kto w tym wydarzeniu chce wziąć udział, będzie mile widziany.

Nie po raz pierwszy w wir „krokusowej rewolucji" - wielkiej społecznej akcji na rzecz zielonego Szczecina - włącza się Duma Pomorza. To za sprawą jej przyjaciół i fanów przy wejściu na stadion - od ul. Karłowicza - od jubileuszowego 75-lecia klubu rozkwita krokusowa POGOŃ.

- Krokusy naszej drużynie przynoszą szczęście - komentuje Maria Myśliwiec, inicjatorka „krokusowej rewolucji" w Szczecinie. - Dość przypomnieć, że gdy w ubiegłym sezonie piłkarze mieli je na koszulkach, to wygrywali. W tym ich nie mają i... Wszyscy widzą, co się dzieje. Dlatego postanowiliśmy znów im dodać wiatru w żagle: posadzić nowy krokusowy dywan na skarpie, z której będzie doskonale widoczny, budząc - także naszą drużynę - na rundę wiosenną.

To będzie nie lada wyzwanie - do posadzenia jest bowiem 10 tysięcy krokusowych cebulek, ufundowanych przez miasto z programu małych dotacji, a na wniosek stowarzyszenia OK Polska (dawniej Koalicja Samorządowa).

- Będą to żółte krokusy. Żeby rozkwitały dokładnie tak, jak MKS POGOŃ na szalikach kibiców. Jednak do posadzenia będzie jeszcze dodatkowy tysiąc cebulek, przekazanych „krokusowej rewolucji" od hurtowni Królik - dodaje Sylwiusz Mołodecki z „Zielonych Ogrodów", który co jesień - od 15 lat - rozkręca „krokusową rewolucję" w Szczecinie.

Sobotniej akcji sadzenia kwiatowych cebulek będzie towarzyszył Gryfus - maskotka Pogoni. Natomiast dla uczestników tego wydania „krokusowej rewolucji" przygotowano błyskawiczne quizy oraz konkursy, w których będzie można zdobyć fantastyczne gadżety Pogoni.

- Zapraszamy do udziału w wydarzeniu mieszkańców Szczecina. Wszyscy będą mile widziani, a szczególnie kibice Dumy Pomorza. O czym będziemy przypominać również na stadionie Pogoni podczas piątkowego meczu naszej drużyny z Radomiakiem Radom - zachęca Maria Myśliwiec.

Udział w tym odcinku „krokusowej rewolucji" już zapowiedziała społeczność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 (ul. Jagiellońska). Kto następny? Nasz „Kurier" jest partnerem tej wielkiej społecznej akcji na rzecz zielonego Szczecina. ©℗

A. NALEWAJKO