Polsce groził drugi stan wojenny. Spotkanie w księgarni IPN

Polsce groził drugi stan wojenny, o czym niewielu z nas wie. Temu tematowi będzie poświęcone spotkanie w Księgarni Instytutu Pamięci Narodowej przy. Wojska Polskiego 5 w Szczecinie we wtorek o g. 16.30.

Gościem spotkania będzie dr Piotr Hac, autor książki "Rzeczywistość równoległa. Plany dotyczące wprowadzenia w Polsce w latach 1987-1989 stanu wyjątkowego na tle rozmów rządzących z opozycją".

Wydarzenia lat 1988-1989 zajmują w historii Polski szczególne miejsce. Przy wciąż istniejącym dwubiegunowym świecie zimnej wojny nastąpił ewolucyjny rozpad struktur autorytarnego państwa, a władzę wykonawczą przejęła opozycja. Ustępujący reżim mógł siłowo zdławić politycznych oponentów, co wielokrotnie robił w przeszłości - w najbardziej przemyślany i zorganizowany sposób w grudniu 1981 r. Pięć lat po zniesieniu stanu wojennego, gdy wystąpiło kolejne poważne zagrożenie dla systemu, nie zdecydowano się jednak na ponowne zastosowanie regulacji nadzwyczajnych. Książka opisuje, jak wyglądały plany resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej oraz przygotowania państwa do ewentualnego wprowadzenia stanu wyjątkowego pod koniec istnienia PRL. Problematykę tą omówiono na tle rozmów rządzących z przedstawicielami opozycji, tak by pokazać dwie - całkowicie odmienne - wersje postępowania władz wobec zagrożenia dla ówczesnego ustroju. Publikacja jest pierwszym tak szczegółowym opracowaniem przedstawiającym wspomniane plany, wzbogaconym o kwerendę archiwalną materiałów Służby Bezpieczeństwa oraz Wojska Polskiego. Autor drobiazgowo analizuje podjęte przygotowania, porównując je do przebiegu wydarzeń z grudnia 1981 r., jak również porządkuje dotychczasową wiedzę na powyższy temat.

Spotkanie poprowadzi dr Artur Kubaj.

(as)