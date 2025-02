USA: w sobotę spotkanie prezydenta Dudy z Trumpem

REKLAMA

Do Adam T. 2025-02-22 19:47:16 Zdjęcie Tuska z Merkel, Macronem i Sanchezem nie było żadną sensacją i dowodem przynależności byłego polskiego premiera do bardzo wąskiego grona pociągających za niewidoczne sznurki. Tusk był po prostu rzecznikiem Rady Europejskiej, czyli szefów państw i rządów. I ci, którzy naprawdę pociągają za sznurki, a więc Merkel i Macron oraz aspirujący do tej roli Sanchez, raczej udzielali mu instrukcji przed kolejnymi negocjacjami niż słuchali jego rad.

Edmund 2025-02-22 18:16:41 Duda powinien zaczaić się przy kibelku,Tam zdecydowanie wzrosną jego szanse na spotkanie.Przecież Trump to starszy gość i ten przybytek musi odwiedzać dość często

mbc 2025-02-22 16:36:45 USA kolejny raz będą miały okazję zobaczyć, jak niskich lotów są polscy politycy i jak bardzo różnią się od polityków Europy zachodniej. Poprzednio megaloman Sikorski przekonywał o konieczności amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy i "chytrze" kusił nagrodą Nobla dla Trumpa, jakby o tym zapomniał, że w kwestii Nobla nie ma dosłownie nic do gadania lub przypuszczał, że niedouczony Trump o tym nie wie. Żałosne.

do PO-pijającej 2025-02-22 15:22:23 W 1989 roku Daniel Fried z ramienia amerykańskiego Departamentu Stanu i Władimir Kriuczkow, ówczesny szef KGB, przekazali uzgodnione zasady transformacji ustrojowej w Polsce do wykonania, w Magdalence rozpisał polityczne role między poszczególnych aktorów, zaangażowanych przez wywiad wojskowy do tego przedstawienia. Od 1986 roku, po spotkaniu Reagana z Gorbaczowem w Reykjaviku system się rozp..ł i teraz Regan z Putinem ratują "Jałtę". Duda i "Hyży" nic nie mają do gadania - tylko PO-dskakiwać !

Popijając kawkę 2025-02-22 14:41:54 Skład polskiej delegacji kompromitujący, ale nie czarujmy się, zostaną przyjęci i dostaną zadania do wykonania - rozwalanie UE i zbliżenie z Rosją. Ciekawe , czy wziął własny klęcznik,żeby nie kucać przy biurku Trumpa jak ostatnio ??

Jak żyć 2025-02-22 14:35:16 Skoro idol wyborców PIS i Konfy Trump nazwał Ukrainę agresorem i zamierza wyprowadzić wojska USA z Europy? Już nawet Kaczelnik się odcina, a taki był entuzjazm....

Brawo 2025-02-22 09:36:21 Tak trzymać! I całe szczęście że nie donek

Jestem oburzony ! 2025-02-22 09:09:07 To Trump nie spotka się z Aktywem PO ?!!?

@Adam T. 2025-02-22 08:58:53 Jakbyś nie zauważył, co u PISowców normalka, jest to spotkanie prezydentów nie premierów... Cytat: Do spotkania prezydentów dojdzie w dzień po spotkaniu szefów dyplomacji obu państw, Radosława Sikorskiego i Marco Rubio, które planowane jest na piątek wieczorem czasu polskiego.

No i to jest 2025-02-22 08:19:47 Prezydent.

Wojna z Rosją 2025-02-21 20:51:25 Bul Komorowski potwierdził że po wyborze Trzaskowskiego na prezydenta, Tusk będzie mógł przystąpić do wojny z Rosją po stronie Ukrainy...