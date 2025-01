Policz się z cukrzycą. Trwają zapisy na bieg

tak zapytam ?

2025-01-16 09:18:53

co ma piernik do wiatraka ? Znaczy się jak dobiegnę do mety to jestem wolny od cukrzycy ? Jak pobiegnę , to na mecie badania cukrzycy? A , rozumiem ! Grube wpisowe na start , a jak po drodze szlag mnie trafi , to pogrzeb na koszt rodziny ! Aluzju poniał.Ciągnijta się cwaniaki ! Z cukrzycą , ale trochę pociągnę sobie. I jeszcze pączków sobie grubo pojem ! Ot, co!