Policyjne syreny także w Szczecinie. Upamiętnią zastrzelonych kolegów

Fot. Dariusz R. Janowski

Szczecińscy policjanci, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, we wtorek (5 grudnia) uczczą pamięć swoich dwóch kolegów, którzy zmarli po postrzeleniu we Wrocławiu.

"Policjantki i Policjanci, pracownicy Policji, zaprzyjaźnione służby, wspierający Policję, którym na sercu leży porządek i bezpieczeństwo. W pędzącym pełnym niebezpieczeństw świecie zatrzymajmy się. Dzisiaj 5 grudnia - o godz. 17:00 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów. Oddajmy cześć Naszym Kolegom, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków Policjanta" - można przeczytać na facebookowej stronie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Maksymilian F. postrzelił obu policjantów w głowę w piątek podczas przewożenia go radiowozem z komendy policji do izby zatrzymań we Wrocławiu. Użył do tego broni, którą prawdopodobnie miał schowaną przy sobie. Po policyjnej obławie mężczyzna został złapany następnego dnia. Obaj funkcjonariusze, których stan zdrowia od początku określano jako krytyczny, zmarli w poniedziałek.

(k)