„Policka Paczka dla Seniora”. Zbiórka potrwa do 17 grudnia

Zbiórka produktów spożywczych i artykułów chemicznych potrwa do 17 grudnia. Fot. Grupa Azoty Police

Kolejną edycję „Polickiej Paczki dla Seniora” organizuje grupa społeczników z Koncertów Charytatywnych w Policach, we współpracy z Grupą Azoty Chemik Police oraz Szkołą Podstawową w Tanowie i Szkołą Filialną w Pilchowie. Zapraszają wszystkich do włączenia się do tej akcji.

Zbiórka produktów spożywczych i artykułów chemicznych potrwa do 17 grudnia. Produkty będzie można dostarczyć do szczecińskiej Netto Areny, udając się na dwa najbliższe mecze naszych siatkarek Chemika Police: z Energą MKS Kalisz 13 grudnia oraz z ITA TOOLS Stal Mielec 16 grudnia.

– Artykuły można również dostarczyć do zakładu szklarskiego w Policach, przy ul. Przyjaźni 21 – dodają organizatorzy. – Istnieje także możliwość przekazania produktów w innym miejscu, po wcześniejszym kontakcie z Andrzejem Rogowskim (tel. 603 088 291) lub Tomaszem Kartanowiczem (tel. 660 802 924).

Pakowanie darów zaplanowano na 18 grudnia w sali sołeckiej w Tanowie, a 21 grudnia podczas „Obiadów Czwartkowych” paczki zostaną przekazane najbardziej potrzebującym polickim seniorom.

Co roku do akcji włączają się pracownicy spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Police. Organizatorzy mają nadzieję, że także tegoroczna „Policka Paczka dla Seniora”, dzięki dobrym sercom darczyńców, zakończy się sukcesem.

Akcja organizowana jest od ośmiu lat.

(ek)