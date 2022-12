Dla polickich seniorów na święta przygotowali ponad 70 paczek

Ponad 70 paczek dla polickich seniorów przygotowały Koncerty Charytatywne w Policach oraz siatkarki z Grupy Azoty Chemik Police przy wsparciu osób indywidualnych, firm i instytucji. Paczki trafiły do domów tych najbardziej potrzebujących oraz do Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. To głównie artykuły spożywcze, które mogą sprawić, że w najbliższe święta obdarowani nie będą się czuli samotni.

- Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję - ogłosili po zakończeniu tej cyklicznej inicjatywy pn. „Policka Paczka dla Seniora" jej organizatorzy. - Pokazujecie co roku, że można z Wami góry przenosić.

Zebrane od różnych darczyńców produkty wystarczyły na przygotowanie dokładnie 75 paczek.

(sag)