Weź mnie Kurierem do domu. Edgar w (wielkim) formacie przytulania

Edgar (404/25) to jeden z największych pieszczochów w schronisku, gdzie czeka na drugą szansę od losu: prawdziwy dom i kochającą rodzinę. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/ Wolontariat

„To opanowany i wyważony w emocjach chłopak, który uwielbia miziane: za uchem, po karku, pleckach… na ten czas wyjątkowej bliskości z człowiekiem Edgar zatrzymuje czas” – na psa o oryginalnej, samoprzylepnej, naturze zwracają uwagę opiekunowie ze szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

REKLAMA

Tuż przed wigilią ktoś wyrzucił 11-letniego Edgara z domu. Psi senior został znaleziony w rejonie ul. Dmowskiego, a dowieziony do schroniska przez pogotowie interwencyjne.

– Edgar to osobowość. Jesteśmy nim zachwyceni. Duży, spokojny, opanowany. Grzecznie czeka na zapięcie smyczy. Ładnie chodzi na spacerach. Inne psy mija bez emocji. Żadnej presji – tylko ciche merdanie ogonem. Jest wdzięczny za każdą chwilę poświęconej mu uwagi. Szczególnie za mizianie, które uwielbia – o wyjątkowym rezydencie schroniska opowiadają jego opiekunowie.

Edgar (404/25) to czułość w - dosłownie – wielkim formacie. Jest rezydentem boksu nr 13. Psiak jest gotowy do adopcji na już i na zawsze: w dobrej kondycji i zdrowiu, zaszczepiony i wykastrowany. Zasługuje na drugą szansę od losu: na nowy dom i kochającą rodzinę. Osoby, które zechciałyby przygarnąć tego przytulasa – lub jakąkolwiek inną psinę lub kocinę w potrzebie – są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)

REKLAMA