Policjanci przejęli niemal 2,2 kg narkotyków i 3,5 litra płynnej amfetaminy

Policjanci ze Sławna, przy wsparciu funkcjonariuszy ze Szczecina i Darłowa, przejęli prawie 2,2 kg różnego rodzaju narkotyków i niemal 3,5 litra płynnej amfetaminy. W efekcie przeprowadzonych działań zatrzymano też trzech mężczyzn.

Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Darłowa może posiadać narkotyki. 42-latek na widok funkcjonariuszy zaczął się zachowywać nerwowo. Jak się okazało, miał powody. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli prawie 900 gramów marihuany i kilka gramów amfetaminy. W pomieszczeniach znajdowały się również pojemniki z cieczą. Dokładne sprawdzenie zawartości butelek wykazało, że było to około 3,5 litra płynnej amfetaminy. Wszystkie substancje zostały przez policjantów zabezpieczone.

Do drugiego zatrzymania doszło kilkadziesiąt minut później. Policjanci na jednej z ulic Darłowa zatrzymali 36-latka i jego 39-letniego kolegę. Obaj mieli zawiniątka z suszem roślinnym. W wyniku przeszukania mieszkania zajmowanego przez 36-latka funkcjonariusze przy pomocy psa służbowego znaleźli prawie 1,4 kg różnego rodzaju narkotyków: ponad 700 gramów amfetaminy, 405 gramów marihuany i ponad 200 gramów klefedronu.

Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. 42-latek i 36-latek w Prokuraturze Rejonowej w Sławnie usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Sławnie zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Z kolei 39-latkowi postawiono zarzutu posiadania środków odurzających, do którego się przyznał. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi za to kary pozbawienia wolności do 3 lat.

