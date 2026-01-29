Nietrzeźwy rodzic wszczął awanturę w szkole. Grozi mu nawet rok więzienia

Fot. archiwum

Po odbiór dziecka w jednej z kołobrzeskich szkół podstawowych przyszedł nietrzeźwy ojciec. Na miejscu wszczął awanturę, która może mieć dla niego poważne konsekwencje.

Do szkoły wezwana została policja. Na miejscu funkcjonariusze zastali 43-letniego mężczyznę, który zachowywał się agresywnie - awanturował się, nie wykonywał poleceń policjantów i w ich kierunku kierował obraźliwe i wulgarne słowa. Policjanci ocenili, że jego zachowanie utrudniało przeprowadzenie interwencji i stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa w szkole.

- W związku z agresją i brakiem współpracy mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnego dnia usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu.

Choć 43-latek wyraził skruchę, nie uchroni go to od odpowiedzialności karnej. Za czyn z art. 226 par. 1 Kodeksu karnego grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Policja przypomina, że znieważanie funkcjonariuszy publicznych jest przestępstwem, a agresja i brak poszanowania prawa, zwłaszcza w miejscach takich jak szkoły, spotykają się ze stanowczą reakcją służb.

(k)

