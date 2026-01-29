Czwartek, 29 stycznia 2026 r. 
Nietrzeźwy rodzic wszczął awanturę w szkole. Grozi mu nawet rok więzienia

Data publikacji: 29 stycznia 2026 r. 11:42
Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2026 r. 13:17
Fot. archiwum  

Po odbiór dziecka w jednej z kołobrzeskich szkół podstawowych przyszedł nietrzeźwy ojciec. Na miejscu wszczął awanturę, która może mieć dla niego poważne konsekwencje.

Do szkoły wezwana została policja. Na miejscu funkcjonariusze zastali 43-letniego mężczyznę, który zachowywał się agresywnie - awanturował się, nie wykonywał poleceń policjantów i w ich kierunku kierował obraźliwe i wulgarne słowa. Policjanci ocenili, że jego zachowanie utrudniało przeprowadzenie interwencji i stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa w szkole.

- W związku z agresją i brakiem współpracy mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnego dnia usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu.

Choć 43-latek wyraził skruchę, nie uchroni go to od odpowiedzialności karnej. Za czyn z art. 226 par. 1 Kodeksu karnego grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Policja przypomina, że znieważanie funkcjonariuszy publicznych jest przestępstwem, a agresja i brak poszanowania prawa, zwłaszcza w miejscach takich jak szkoły, spotykają się ze stanowczą reakcją służb.

(k)

Komentarze

Biskup
2026-01-29 13:45:30
Typowy tatuś 500plus, pije za socjal, głosuje na PiS, nie szanuje nikogo, chodzi do kościółka gdzie się wyspowiada i po kłopocie.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
głos rozsądku
2026-01-29 13:13:55
Brawo Policja! Zaraz trolle PiS powiedzą,że to wina reżimu Tuska😂😂,a nawalony awanturujący się koleś w szkole to ofiara reżimu politycznego i cenzury,bo nie mógł wyrazić swojej opinii na temat funkcjonariuszy. Czekamy 😂😂😂
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

