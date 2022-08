Policjanci eskortowali rodząca kobietę na porodówkę w Policach. Ryszard szczęśliwie przyszedł na świat

Samochód z rodzącą kobietą pilotowali do Polic szczecińscy policjanci. Dzięki sprawnej eskorcie, na świat w bezpiecznych warunkach, w szpitalu, przyszedł Ryszard.

Policjanci ze szczecińskiej drogówki podczas służby zostali poproszeni, za pośrednictwem Dyżurnego Miejskiego, o pomoc w wyjątkowej sprawie.

- Drogą telefoniczną poprosił o nią ojciec dziecka, którego żona zaczęła rodzić w Kołobrzegu - relacjonuje mł. asp. Paweł Pankau z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej KMP. - Stamtąd jechali do Polic, gdzie czekał na nich personel medyczny. W takiej sytuacji liczy się każda minuta. Policjanci, którzy pełnili służbę na terenie Szczecina, po przyjęciu zgłoszenia natychmiast udali się na przedmieścia, podejmując decyzję o pilotażu do szpitala. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych mundurowi pilotowali samochód z rodzącą kobietą do szpitala w Policach. Cała akcja rozgrywała się w błyskawicznym tempie. Po bezpiecznym i szybkim pilotażu, kobieta trafiła do szpitala i została przewieziona na salę porodową.

Dzięki pomocy policjantów Ryszard, choć tydzień za wcześnie, szczęśliwie przyszedł na świat.

- Funkcjonariusze gratulują rodzicom, a małemu Ryśkowi życzą dużo zdrowia - dodaje P. Pankau.

(K)