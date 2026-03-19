Policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod banki

Już nie tylko metodą na wnuczka – ostatnio oszuści podszywają się pod instytucje finansowe, w tym Narodowy Bank Polski. W mechanizmie przestępstwa wykorzystują płatności natychmiastowe. „Nie wykonuj żadnych operacji finansowych pod presją czasu” – ostrzega Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Trzeba pamiętać, że banki – w tym NBP – nie proszą klientów o przeniesienie środków lub ich wpłatę na rachunki zastępcze, rzekomo techniczne czy bezpieczne, a tym bardziej o podawanie kodów przez telefon. Każda taka prośba to nic innego jak próba oszustwa.

W metodzie na bank przestępcy posługują się trzema wariantami oszustwa. Pierwszy to tzw. instrukcja technicznego przeniesienia środków.

– Oszuści nakłaniają ofiarę do wygenerowania w aplikacji mobilnej kodu do płatności natychmiastowej i podania go rzekomemu „operatorowi bezpieczeństwa”. Co w rzeczywistości umożliwia przestępcom natychmiastowe przejęcie pieniędzy – mechanizm oszustwa wyjaśnia zespół ds. komunikacji społecznej KMP w Szczecinie.

Drugi z wariantów oszustwa to tzw. instrukcja wpłaty środków na rachunek zastępczy.

– Oszuści instruują ofiarę, aby udała się do bankomatu czy wpłatomatu i dokonała fizycznej wpłaty gotówki, korzystając z usługi szybkiej płatności mobilnej, co w praktyce skutkuje przekazaniem środków bezpośrednio na konto kontrolowane przez przestępców – mechanizm przestępstwa wyjaśnia szczecińska KMP.

Natomiast ostatni z wariantów przestępstwa to tzw. instrukcja wpłaty środków w bitomacie.

– Oszuści nakłaniają ofiarę do wypłacenia środków z rachunków bankowych, a następnie udania się do bitomatu i wpłacenia gotówki z wykorzystaniem przekazanego przez sprawców kodu QR. Co skutkuje zakupem kryptoaktywów i ich transferem na portfel kontrolowany przez sprawców – wyjaśnia KMP.

Policja radzi nie ufać komunikatom o „incydentach bezpieczeństwa”, które wymagają natychmiastowych przelewów lub wpłat. Natomiast w przypadku podejrzenia usiłowania popełnienia przestępstwa lub w sytuacji, gdy przestępstwo to zostało popełnione, należy niezwłocznie poinformować zarówno bank, w którym mamy konto, jak również zawiadomić policję. ©℗

