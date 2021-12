Policja i naukowcy. Wspólnie dla bezpieczeństwa

W kolejny etap wkroczył program którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na wodzie. Projekt. „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego” trwa od 2017 r. Realizowany jest wspólnie przez policję z Polski i Niemiec oraz Akademię Morską w Szczecinie.

- Cieszymy się, że projekt, który został dofinansowany kwotą niemalże 397 tys. euro, wkroczył w kolejny etap - mówi insp. Ryszard Gan, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. - Jednym z elementów projektu był zakup policyjnej łodzi, przekazanej Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie w celu patrolowania zachodniopomorskich akwenów. Ale to nie wszystko. Ścisła współpraca z Akademią Morską przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w regionie.

Na pokładzie należącego do AM statku "Nawigator XXI" powstało nowe laboratorium Survey Room, integrujące wszystkie urządzenia pomiarowe na statku. To tam będą się odbywać warsztaty „Fotogrametria i teledetekcja w służbie w Policji” dla funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej, inspektorów z Urzędu Żeglugi Śródlądowej oraz ratowników Szczecińskiego WOPR.

- Dzięki temu będziemy mogli pokazać, że nasze badania to nie zabawa, to nie nauka dla nauki, ale pozyskiwane dane można wykorzystywać praktycznie - tłumaczy dr inż. Grzegorz Stępień – Prorektor ds. Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zdalne pozyskiwanie danych służy m.in. wykrywaniu wraków, szkodliwych wycieków czy sieci rybackich. Odpowiednio pozyskane i przetworzone dane mogą być sporym ułatwieniem dla służb, które na co dzień patrolują nasze akweny. Projekt to także działania ukierunkowane na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a przede wszystkim wypracowanie wspólnej metodyki pracy. Ambicją organizatorów jest sformułowanie wniosków, które będą stanowiły impuls do zmiany bądź stworzenia stosownych uregulowań do dalszej współpracy pomiędzy instytucjami, w kompetencji których należy szeroko rozumiana ochrona środowiska. W ramach projektu została już zakupiona nowoczesna łódź patrolowa, wyposażona w nawigację, sonary i radar oraz pojazd terenowy marki Isuzu D-max wraz z przyczepą do przewozu łodzi.

Woda oraz żyjące w niej gatunki zwierząt i roślin nie znają granic, dlatego celem ochrony środowiska wodnego delty Odry i Zalewu Szczecińskiego konieczna jest współpraca podmiotów odpowiedzialnych za wykrywanie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku naturalnemu i bioróżnorodności po obu stronach granicy, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Urzędu Policji Ochrony Wody Meklemburgii – Pomorza Przedniego

- To otwiera nowe możliwości i daje kolejną ścieżkę kariery dla naszych studentów - mówi dr inż Stepień.

- A policja chętnie powita w swoich szeregach tak dobrze przygotowane i wykwalifikowane kadry dodaje - insp. Gan.

Program realizowany jest w ramach Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Polska i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w projekcie są: Policja Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Akademia Morska w Szczecinie. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI