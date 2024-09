Police też spieszą z pomocą dla powodzian

Nieformalna grupa działająca od lat pod nazwą Koncerty Charytatywne w Policach zmobilizowała do pomocy poszkodowanym w powodzi licznych mieszkańców gminy. Darów cały czas przybywa. Na zdjęciu tylko część z nich. Fot. Koncerty Charytatywne w Policach

Police również się mobilizują dla poszkodowanych w powodzi na południu Polski. Dary od mieszkańców gminy i powiatu gromadzone są m.in. w punktach wskazanych przez Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Policach, ale też w powstałych w wyniku społecznej aktywności, m.in. w sołectwach.

Gmina Police uruchomiła zbiórkę najbardziej potrzebnych artykułów dla powodzian w kompleksie sportowym przy ul. Piaskowej w Policach (wejście od strony boiska). Punkt będzie działał do odwołania w godzinach 9-20. Organizatorzy tej zbiórki proszą o przynoszenie m.in.: ręczników, wody mineralnej, koców, pieluch, ubrań przeciwdeszczowych, środków czystości, latarek, baterii, żywności w puszkach i słoikach, termosów na kawę i herbatę, mleka modyfikowanego dla dzieci, żywności długoterminowej.

Starostwo Powiatowe w Policach uruchomiło podobny punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, przy ul. Szkolnej 2. Potrzebne powodzianom artykuły można przynosić tu od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-18.00 i w piątki w godz. 7.30-15.00.

- Chcemy, żeby nasza pomoc była efektywna, a nie efektowna, dlatego jesteśmy w kontakcie z PCPR-ami w Nysie, Kłodzku i Bielsku-Białej i na bieżąco będziemy informować o konkretnych potrzebach - ogłosił policki PCPR i na swojej stronie na Facebooku przedstawił dokładną listę potrzebnych obecnie rzeczy. W dużej części pokrywa się z przygotowaną przez Urząd Miejski w Policach. Dodatkowo są na niej m.in.: kuchenki turystyczne czy turystyczne butle gazowe.

Do pomocy od razu przystąpiła nieformalna grupa polickich pomagaczy, działająca od lat pod nazwą Koncerty Charytatywne w Policach. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wezwała policzan do wsparcia i to wsparcie koordynuje. Odpowiedzieli sołtysi, przedsiębiorcy, osoby prywatne — m.in. użyczając miejsca na gromadzenie darów. Do tych punktów zaś — świetlic sołeckich, miejscowych zakładów usługowych czy sklepów - ruszyli mieszkańcy z rzeczami, które mogą się przydać poszkodowanym w powodzi.

- Rzuciliśmy zaproszenie do współpracy dla wszystkich policzan - opowiada Andrzej Rogowski z grupy Koncerty Charytatywne w Policach. - I od poniedziałku mniej więcej co godzinę mamy sygnał, że trzeba podjechać i odebrać zgromadzone dary. A centralnym naszym punktem jest świetlica w Trzeszczynie, oczywiście za zgodą tamtejszego sołectwa. Tam to wszystko przewozimy i gromadzimy. Zbiórka potrwa do niedzieli. W niedzielę będziemy te rzeczy pakować w samochody i później ruszamy z darami na Dolny Śląsk i na Śląsk.©℗

Fot. Koncerty Charytatywne w Policach

