„Polacy, zjednoczcie się”. Pomnik Generała Andersa odsłonięty w Gryficach [GALERIA, FILM]

Anna Maria Anders, córka generała Andersa, którego pomnik odsłonięto w środę w Gryficach, powiedziała w czasie uroczystości, że wierzy w to, iż przesłanie jej ojca, by Polacy się zjednoczyli, a nie dzielili, spełni się.

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Pomnik powstał z inicjatywy koła Związku Sybiraków w Gryficach.

Generał Anders, który dowodził zwycięskim polskim atakiem na Monte Cassino to wielki patriota, bohater i wzór Polaka. W czasie uroczystego odsłonięcia pomnika mówcy podkreślali, że to generał wyprowadził w czasie II wojny światowej z piekła sowieckiego ponad 116 tysięcy Polaków.

Uroczystość zgromadziła bardzo wielu mieszkańców Gryfic. Byli Sybiracy, młodzież szkolna, poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele władz samorządowych, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przedstawicielka marszałka.

Tekst i fot. (r)

Film: Roman Ciepliński

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