Uroczyste odsłonięcie pomnika generała Władysława Andersa

Powiat gryficki serdecznie zaprasza mieszkańców oraz wszystkich gości do udziału w wyjątkowych obchodach patriotycznych związanych z uroczystym odsłonięciem pomnika gen. Władysława Andersa w Gryficach.

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Uroczystość odsłonięcia pomnika odbędzie się 3 czerwca 2026 r. godz. 11 w Parku Miejskim w Gryficach, z udziałem gościa honorowego - Anny Marii Anders, córki gen. Władysława Andersa.

Organizator – Gryficki Związek Sybiraków – podkreśla, że jest to niezwykle ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności, które łączy pamięć historyczną z budowaniem patriotycznej tożsamości kolejnych pokoleń: „Wspólnie oddajmy hołd bohaterom, dzięki którym Polska mogła odzyskać wolność i godność”.

(reg)

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