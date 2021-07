Pol’and’Rock na Pomorzu Zachodnim będzie organizowany nie tylko w tym roku

Żeby ułatwić dojazd na Pol’and’Rock, samorząd województwa zdecydował o uruchomieniu dodatkowych pociągów regionalnych . Już od środy na trasie Szczecin – Goleniów – Nowogard – Płoty – Kołobrzeg kursuje piętnaście par pociągów każdego dnia. Dwa razy więcej niż normalnie. Po zakończeniu festiwalu uruchomione zostaną również połączenia nocne (31 lipca / 1 sierpnia), które odwiozą uczestników koncertów do Szczecina i Kołobrzegu. Specjalny rozkład jazdy obowiązywał będzie także w niedzielę 1 sierpnia. ”Pol'and'Rock Festival” (wcześniej „Przystanek Woodstock”) organizuje Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsza edycja odbyła się w 1995 r., a w 1996 roku impreza została zorganizowana w Szczecinie na lotnisku Dąbie. Od 2004 r. wakacyjne koncerty WOŚP odbywały się w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 roku, ze względu na pandemię, „Pol’and’Rock” zagrał tylko online. Tegoroczny festiwal ma odbywać się w reżimie sanitarnym, z liczbą uczestników ograniczoną do 20 tysięcy. Na dwóch scenach wystąpi ponad 30 wykonawców. Koncerty, spotkania w Akademii Sztuk Przepięknych i inne festiwalowe wydarzenia można śledzić na stronie internetowej Pol’and’Rock , Facebooku i YouTube .

- Na pustym polu, od podstaw zbudowaliśmy to miejsce na naszym doświadczeniu, dzięki ogromnej życzliwości wszystkich służb i profesjonalizmowi naszych partnerów – mówił Jerzy Owsiak. - Festiwal odbywa się w nowym miejscu z nową energią, ale to nowe miejsce jest na lata. To nowa siła i nowy duch. Wiemy, że Pol’and’Rock to najpiękniejszy festiwal na świecie, a wierzę, że po zakończeniu tej edycji będziemy mogli śmiało powiedzieć, że najlepszy.

- Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj witać w swoim regionie najpiękniejszy festiwal świata, który odbywa się w duchu ekologii i poszanowania dla środowiska – mówił marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Kiedy kilka lat temu PKP skasowało dodatkowe pociągi do Kostrzynia, jako pierwsi podjęliśmy decyzję o uruchomieniu dodatkowych połączeń pociągami regionalnymi, aby nasi mieszkańcy, wierni fani muzyki i filozofii festiwalu, mogli łatwiej dojechać na miejsce. Nawet mi wtedy nie przeszło przez myśl, że za jakiś czas decyzja o uruchomieniu dodatkowych połączeń ze Szczecina, Kołobrzegu i Łobza będzie naszym wkładem w to, by uczestnicy Pol’and’Rock z całej Polski mogli dojechać do Płotów w Zachodniopomorskiem.

Komentarze

Srebrny Melon 2021-07-28 21:06:08 Przyjadę, gdy będę miał pewność istnienia bajorka dla trzody. Popatrzę sobie na tych jurkowych wielbicieli.

s\ldf 2021-07-28 21:05:28 pirat drogowy, szefujący jakiejś komisji ds. bezpieczeństwa na drogach pewnie nadal czeka na ustalenia policji i nadal niecelowo zatrzymuje się na pasie ekspresówki (nawet nie na poboczu) sprowadzając "nieświadome" niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym... ale przecież zaraz płatni obrońcy powiedzą, że tirowców trzeba karać i opatrzność zsyła im do tego celu pirata na G....

@Wolne m.Szczecin 2021-07-28 21:01:38 o takich jak ty historycy piszą "pożyteczni idioci" ale korzystaj do woli z tego że żyjemy w kraju w którym wolno więcej niż na tzw "zachodzie" - pomyślałbym o wizycie u dobrego psychiatry - takie ataki jakich doświadczasz to poważna sprawa...

Wiking 2021-07-28 20:58:42 Owsiak robi spęd,żeby złoty melon dofinansować.....a ten pirat drogowy ,to tam po co?????

@Mik 2021-07-28 20:54:59 Nie wiem co cię tak dziwi , oraz ile jeździsz po polskich drogach, ale uwierz zachowanie kierowców TIRów woła o pomstę do nieba , kiedyś ( 30-40 lat temu) to była ELTA WŚRÓD KIEROWCÓW !! Teraz chamstwo nie liczące się z nikim na drodze . Dla zobrazowania pokonuję od 65-70 tys.km rocznie po Polskich drogach.Sam często miałbym ochotę dokonać tego co Geblewicz i ukarać gno.a, ale dla PISpolicji filmik nie wystarczy , taki kraj !!

toi 2021-07-28 20:52:11 wstyd i hańba. same teczowe zboczenia

Jola 2021-07-28 20:31:43 My się boimy takich imprez

Helikopter z Misia 2021-07-28 20:31:24 pytanie jest jedno: czy Pan Geblewicz wypracował chociaż 1 grosz z tych milionów , które rozdaje swym ideologicznym pobratymcom ?

Helikopter z Misia 2021-07-28 20:28:27 Juras dalej jeździ Range Roverem ?

@Mik 2021-07-28 20:15:03 W cywilizacji tzw Zachodu wypracowano określone normy moralne i szczególnie ludzie na świeczniku byli pod presją w wypadku potkniecia. Ale Polakom jak widac nie dane jest wyrwac sie z pod wpływów turańszczyzny i bizantynizmu, gdzie rządzący są bezkarni i wolno im znacznie wiecej. Tak było za tzw komuny, wiec mamy tu beneficjenta tamtej tradycji....jednego z wielu. W końcu mapa Gomberga zobowiązuje, ale czy postpańszczyżniane pospólstwo rozumie, że akceptacja takich zachowań je utrwala, normuje?

Wolne m.Szczecin 2021-07-28 20:07:01 By dopiąć swego to pisowski reżim zrobi wszystko aby i to miejsce nie nadawało się na festiwal.Tory zwinęli ,więc jeden problem rozwiązany.Wody i prądu nie ma,kolejny problem rozwiązany.No to trzeba rozebrać infrastrukturę drogową-dojazdową do lotniska.Czyli co zrobią-? zwiną drogi,zaorzą lub na wszystkich drogach w okolicy postawią zasieki i armię terytorialsów bo stworzą im w tym miejscu....poligon ćwiczebny.PiS to wróg nr.1 60% społeczeństwa.......

Nowe robienia szmalu 2021-07-28 20:01:00 Owsiak i organizatorzy przytulą fajny szmal i o to chodzi. Mnóstwo decybeli, małolactwo w ekstazie i szmal na kontach Jurka i współpracowników. I jest fajnie. I co mają się pobawić to się pobawią, a ci, którzy mają zarobić-zarobią. Pytanie kto na tym lepiej wyjdzie nawet nie wymaga odpowiedzi.