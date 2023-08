16-letnia uciekinierka odnaleziona z narkotykami. W szafie schowały się jej koleżanki

@Adam, masz myślenie typowo pisowskie, gyby narkotyki w PL były legalne, to takie dziewczynki nie musiałyby kitrać się po melinach żeby sobie zapalić trawy. Żeby nie było, nie jestem zwolennikiem narkotyków. Więc to że te młode dziewczyny coś brały to jest wina rodziców że nie panują nad swoimi dziećmi, i nie rozmawiają na te tematy

Czy to normalne, że 20-latek spotyka się z dziewczynkami w wieku 14-16 lat, i to z narkotykami?

Adam

2023-08-31 11:03:52

Człowieka ogarniają czarne myśli kiedy widzi jak w praktyce realizowana jest ideologia róbta co chceta oraz postępowców którzy chcą legalizacji "bezpiecznych i miękkich" narkotyków. Holandia jest państwem zarządzanym przez mafie narkotykowe a zaczęło się od coffe shopów. Droga róbta co chceta to droga donikąd. Tymi opisanymi osobami trzeba się zająć by nie weszły w to bagno głębiej