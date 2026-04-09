Pokaz filmu w IPN. „W imię prawdy. Tajny Instytut Katyński”

Szczeciński IPN zaprasza na projekcję filmu pt. „W imię prawdy. Tajny Instytut Katyński”. Seans odbędzie się dziś o godz. 17.30 w Przystanku Historia przy Pl. Brama Portowa. Wstęp wolny.

REKLAMA

Wyprodukowany w 2020 r. przez IPN film dokumentalny autorstwa Jarosława Mańki przedstawia historię niezależnej organizacji – Instytutu Katyńskiego, założonego w Krakowie w 1978 r. przez Andrzeja Kostrzewskiego (żołnierza AK), Adama Macedońskiego (znanego artystę grafika) oraz Stanisława Tora. Celem działania Instytutu było upowszechnienia zakazanej w PRL prawdy o Katyniu oraz gromadzenie archiwaliów, świadectw i pamiątek dotyczących sowieckiej zbrodni. Do kwietnia 1979 r. Instytut Katyński rzeczywiście pozostawał tajny, przygotowując pierwsze publikacje.

REKLAMA