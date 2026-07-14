Pogotowie strajkowe w ZCh „Police”. Związkowcy żądają podwyżek i zmian w warunkach pracy (akt. 1)

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Związki zawodowe w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” zgłosiły zarządowi żądania płacowe oraz dotyczące warunków pracy i praw związkowych. Jednocześnie ogłosiły pogotowie strajkowe.

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Pismo z sześcioma postulatami przekazało we wtorek (14 lipca) pięć z sześciu organizacji związkowych działających w spółce. Dokument został złożony na ręce prezes zarządu w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Spór toczy się w czasie, gdy Grupa Azoty prowadzi program naprawczy po trudnym okresie finansowym. W ostatnich latach w spółkach grupy zamrożono część świadczeń pracowniczych i zawieszono wybrane zapisy zakładowych układów zbiorowych pracy.

W swoim piśmie związkowcy wyjaśniają, że ich obecne działanie jest efektem wielomiesięcznych, bezskutecznych prób rozwiązania najważniejszych problemów pracowniczych w drodze dialogu społecznego. Mimo licznych pism, spotkań i deklarowanej gotowości do współpracy, jak podkreślają, do tej pory nie podjęto działań rozwiązujących kluczowe problemy dotyczące warunków pracy, wynagrodzeń i przestrzegania praw organizacji związkowych. Związkowcy zarzucają zarządowi, że odpowiedzi na kierowane od miesięcy pytania i wnioski są udzielane wybiórczo, z opóźnieniem albo wcale, a o istotnych decyzjach przedstawiciele pracowników dowiadują się często dopiero po ich podjęciu, co pozbawia konsultacje rzeczywistego znaczenia. Zwracają też uwagę, że od trzech lat pracownicy wszystkich spółek Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” ponoszą praktycznie całkowity ciężar trudnej sytuacji ekonomicznej spółki – realna wartość wynagrodzeń spadła, część postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawieszono, a zakres obowiązków wielu pracowników zwiększono bez odpowiedniego wzrostu wynagrodzeń.

W związku z tym organizacje związkowe zgłosiły sześć wspólnie uzgodnionych postulatów. Najważniejszy dotyczy podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 1500 zł netto. Domagają się także odwieszenia wszystkich zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy od 1 września, zwiększenia dodatków stażowych i zmianowych oraz zaprzestania – jak twierdzą – wprowadzania zmian organizacyjnych bez konsultacji ze stroną społeczną. Osobny postulat dotyczy przestrzegania ustawy o związkach zawodowych i terminowego przekazywania informacji o sytuacji spółki.

To treść stanowiska, które przekazała nam Joanna Cendrowska, dyrektor wykonawczy Departamentu Korporacyjnego Komunikacji:



"Analizujemy otrzymane postulaty organizacji związkowych i podchodzimy do nich z należytą uwagą oraz odpowiedzialnością. Mamy świadomość, że obecna sytuacja Grupy Azoty jest trudna i budzi uzasadnione emocje wśród pracowników, którzy są fundamentem działalności naszych zakładów.



Jednocześnie należy podkreślić, że Grupa Azoty znajduje się obecnie w procesie odbudowy stabilności finansowej i operacyjnej, po okresie wymagającym podjęcia działań naprawczych związanych m.in. z konsekwencjami wcześniejszych decyzji inwestycyjnych oraz ich wpływem na poziom zadłużenia i sytuację ekonomiczną Grupy.



Naszym nadrzędnym celem jest przywrócenie trwałej stabilności finansowej i operacyjnej spółki. Realizacja planu naprawczego oraz procesu restrukturyzacji finansowej wymaga podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji. Są one podejmowane z myślą o przyszłości Grupy Azoty, jej pracownikach oraz zapewnieniu długoterminowego bezpieczeństwa miejsc pracy.



Tylko silna i stabilna Grupa Azoty może być gwarantem rozwoju, odpowiedzialnym pracodawcą oraz partnerem dla swoich pracowników i otoczenia." ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 15.07.2026 r.

(sag)

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