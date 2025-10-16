Koszty inwestycji Polimery Police. Grupa Azoty Polyolefins spłaca zobowiązania

Banki pobrały z rachunku Grupy Azoty Polyolefins kompensatę w wysokości prawie 77 mln euro, którą policka spółka dysponowała jako gwarancją na spłatę zobowiązań. Zobowiązania wynikają z umowy dotyczącej finansowania projektu inwestycyjnego Polimery Police pomiędzy Grupą Azoty Polyolefins S.A. a instytucjami finansowymi. Fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty Polyolefins otrzymała od Banku Polska Kasa Opieki S.A., działającego na rzecz instytucji finansujących Projekt Polimery Police pismo dotyczące pobrania z rachunku w ramach kompensaty kwoty w łącznej szacunkowej wysokości 76,8 mln euro uzyskanych wcześniej przez policką spółkę z tytułu gwarancji na spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych.

– Decyzja banków nie zmienia podejścia Grupy Azoty do procesu restrukturyzacji Polyolefin. W aktualnej sytuacji skoncentrujemy się na rozmowach z ORLEN-em w celu wdrożenia długoterminowego planu dla Projektu – komentuje Andrzej Skolmowski, prezes zarządu Grupy Azoty. – Równocześnie Grupa Azoty będzie prowadziła dalsze negocjacje z instytucjami finansującymi, aby wykorzystać pozostałą kwotę z gwarancji na zaspokojenie bieżących potrzeb spółki – uzupełnia prezes Skolmowski.

Wymagane przez instytucje finansowe zobowiązania wynikają z umowy dotyczącej finansowania projektu inwestycyjnego Polimery Police pomiędzy Grupą Azoty Polyolefins S.A. a instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A.

Jak informowała Grupa Azoty w sierpniu tego roku spółka zależna – Grupa Azoty Polyolefins, otrzymała ponad 107,5 mln euro z tytułu gwarancji w związku z nienależytym wykonaniem umowy o realizację projektu Polimery Police.

Wcześniej, 1 sierpnia 2025 roku Spółka informowała, że w wyniku nieosiągnięcia porozumienia co do wzajemnych roszczeń, Grupa Azoty Polyolefins zdecydowała o naliczeniu kar umownych za opóźnienie na podstawie klauzuli umowy EPC w wysokości 111,8 mln euro. Wykonawcą projektu był Hyundai Engineering Co., Ltd.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

