Sylwester spokojniejszy niż zwykle. WSPR w Szczecinie podsumowała nocny dyżur

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego podsumowała, pierwszego dnia roku 2023, sylwestrowy dyżur.

- Od godziny 19 w sobotę 31.12.2022 r. do godziny 7 rano w niedzielę 1.01.2023 r. nasze zespoły ratownictwa medycznego na terenie całego województwa zachodniopomorskiego udzieliły pomocy 384 razy. W analogicznym okresie rok wcześniej interwencji było więcej, bo aż 420, a bywały noce sylwestrowe, że odnotowywaliśmy ponad 600 wezwań. Cieszy nas więc w tym zakresie tendencja spadkowa - mówi Paulina Heigel, rzeczniczka WSPR w Szczecinie.

- Nasi ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze najczęściej wzywani byli do osób będących pod wpływem alkoholu, które doznały urazów kończyn lub głowy po upadku lub po wdaniu się w bójkę. Kilkukrotnie wzywani byliśmy do osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia – także podczas sylwestrowych zabaw - dodaje P. Heigel.

- Nie odnotowaliśmy żadnego poważnego wypadku komunikacyjnego, ze skutkiem śmiertelnym. W miejscowości Golczew doszło do dachowania samochodu, ale 31-letni kierowca doznał jedynie powierzchownego urazu twarzy. Niewiele było też zgłoszeń związanych z odpalaniem fajerwerków czy petard. Najpoważniejsze tego typu interwencje miały miejsce po północy w Kołobrzegu na plaży, gdzie 49-latek doznał urazu twarzy, w Szczecinie na al. Jana Pawła II, gdzie 20-latek doznał urazu prawej ręki oraz w Szczecinie na al. Wyzwolenia, skąd 29-latek został zabrany do szpitala z urazem ręki i oka - kończy podsumowanie rzeczniczka WSPR w Szczecinie.

