Podtrucie tlenkiem węgla w Trzebiatowie. Sześcioro dzieci w szpitalu

Sześcioro dzieci trafiło do szpitala z objawami zatrucia czadem w poniedziałkowy wieczór. Nie zagraża im niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło 22 listopada ok. godz. 21.30 w jednym z mieszkań przy ul. Mikołaja Kopernika w Trzebiatowie.

- Otrzymaliśmy sygnał o prawdopodobieństwie ulatniania się tam tlenku węgla - mówi mł. kpt. Łukasz Góralski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. - To się potwierdziło. Wezwano pogotowie ratunkowe, które sześcioro dzieci zabrało do szpitala.

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej OSP i WSP z Trzebiatowa.

- Dzieci są w stanie dobrym - mówi st. kpt. Tomasz Kubiak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP.

***

- Do szpitala trafiło sześcioro dzieci w wieku: 3, 4, 6, 11, 14 i 15 lat - informuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Wszystkie były przytomne, w stanie stabilnym, wydolni krążeniowo-oddechowo. Dorosła kobieta w wieku ok. 60 lat została na miejscu, nie wyraziła zgody na transport do szpitala.

