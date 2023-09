Podjuchy – narożny kawał historii

Zmienia się otoczenie na rogu ulic Granitowej i Marmurowej w Podjuchach.

Kiedyś był tam sklep mięsny, czyli popularny rzeźnik. Chodzi o narożny budynek na rogu ulic Granitowej i Marmurowej w Podjuchach. Administracyjnie miał on adres Granitowa 62.

Jeszcze w latach 90. XX wieku był tam sklep mięsny. Po zamknięciu latami budynek niszczał. Lokalnych patriotów doprowadzało to niemalże do łez i próbowali ocalić co się dało. Budynek był narożny i miał charakterystyczne wejście z bogato zdobioną attyką, a nad wejściem umieszczono głowę byka, co wskazywało na przynależność do rzeźniczego cechu.

– Wiadomo mi, że rzeźnik działał tam od roku 1909 – mówi Jakub Olszewski, regionalista. - Właścicielem sklepu był wówczas Arnold Berg.

Nie tylko głowa byka była charakterystyczna dla tego sklepu, ale również wystrój utworzony z kafelków. Obecnie trwają prace wyburzeniowe wokół sklepu, przez co zmienia się jego otoczenie.

– Nieoficjalnie wiadomo mi, że inwestor obiecał zostawić narożny budynek wraz z jego wyposażeniem – powiedział Jakub Olszewski. – Jest więc nadzieja, że budynek zyska nowe życie, a jego wystrój ocaleje.

Wiadomo, że nowy właściciel terenu planuje wybudować tam dom mieszkalny. Co do przeznaczenia dawnego sklepu mięsnego, konkretów jeszcze nie ma.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI