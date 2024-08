Podejmą niewybuch, ewakuują mieszkańców. Piątkowa akcja na Gumieńcach (akt. 2)

Fot. Ryszard Pakieser

W piątek 9 sierpnia w godzinach porannych planowane jest podjęcie bomby lotniczej z II wojny światowej znalezionej przy posesji na ul. Wierzbowej podczas prac remontowych. Konieczna będzie ewakuacja mieszkańców. W czasie prowadzenia prac saperskich ulica Mieszka I w obu kierunkach nie będzie przejezdna.



Bezwzględnej ewakuacji podlegają mieszkańcy następujących ulic: Wierzbowa od nr 1a do nr 87, Chobolańska, Bukowa, Zyndrama z Maszkowic, Poronińska (całe), Braniborska od nr 1 do 36B, Kasztanowa od nr 2 do 7, Osikowa od nr 1 do 4, Brzozowa od nr 1 do 8. Ewakuacja zostanie zakończona do godz. 9.50.

Dla ewakuowanych mieszkańców zostaną podstawione autobusy przy skrzyżowaniu ulic: Wierzbowa - Chobolańska, Wierzbowa - Braniborska, Dworska - Zyndrama z Maszkowic. Autobusy z ewakuowanymi osobami przemieszczą się poza strefę zagrożenia.

Z kolei zakaz przebywania na otwartej przestrzeni od godz. 9.50 do czasu ustania zagrożenia dotyczy mieszkańców ulic: Wierzbowa od nr 88 do skrzyżowania z ul. Mieszka I, Reczańska, Cisowa, Lawendowa (całe), Osikowa – od nr 5 do końca ulicy, Kasztanowa od nr 8 do końca ulicy, Braniborska od nr 36c do końca ulicy, Jesionowa, Zielona (całe), Krakowska od nr 1 do nr 52, Rezedowa od nr 2 do nr 4, Zbójnicka od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej, Lwowska, Barbakan, Ostrobramska, Rubież, Dworska, Gajowa, Krzywa, Półkolista (całe).

Rozpoczęcie i zakończenie prac saperów zostanie poprzedzone komunikatem głosowym z radiowozów policji i straży miejskiej.

***



W związku z usunięciem niewybuchu zlokalizowanego przy ul. Wierzbowej w dniu 9.08.2024 r. do odwołania nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od godziny 9:50 aż do odwołania:

Linie autobusowe: 61, 62, 241, 243 w obu kierunkach pojadą z pominięciem ul. Mieszka I od ul. Cukrowej, Krakowską, Europejską, Ku. Słońcu, Piastów i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków: „Reda”, „Wierzbowa”, „Białowieska”, „Mieszka I”, „Plac Szyrockiego”, „Szwoleżerów”

Linia autobusowa 53 będzie kursowała z pominięciem części ul. Mieszka I i Wierzbowej od ul. Milczańskiej autobusy pojadą ul. Mieszka I-go, Pl. Szyrockiego, Boh. Warszawy, Ku Słońcu, Derdowskiego z pominięciem przystanków: „Białowieska”, „Wierzbowa”, „Braniborska”, „Chobolańska”, „Dworska”, „Ku Słońcu” (w kierunku St. Szczecińskiej)

Linia autobusowa 60 w obu kierunkach pojedzie z pominięciem części ul. Krakowskiej od przystanku „Krakowska Uniwersytet” w ul. Europejską, Wrocławską z pominięciem przystanków: „Zielona”, „Poronińska”, „Krakowska Rubież”.

Na potrzeby ewakuacji mieszkańców zagrożonego obszaru przez zostaną podstawione do dyspozycji Straży Miejskiej trzy autobusy w poniższych lokalizacjach:

- ul. Wierzbowa na wysokości przystanku Chobolańska (25412)

- ul. Wierzbowa na wysokości przystanku Braniborska (25311)

- ul. Dworska przy skrzyżowaniu z ul. Rubież.

Prezydent Miasta Szczecina zarządził zakaz przebywania na otwartej przestrzeni w niżej wskazanym rejonie miasta Szczecina:

1. Wierzbowa – od nr 88 do skrzyżowania z ul. Mieszka I.

2. Reczańska – cała

3. Cisowa – cała

4. Lawendowa – cała

5. Osikowa – od nr 5 do końca ulicy

6. Kasztanowa – od nr 8 do końca ulicy

7. Braniborska – od nr 36c do końca ulicy

8. Jesionowa – cała

9. Zielona – cała

10. Krakowska – od nr 1 do nr 52

11. Rezedowa – od nr 2 do nr 4

12. Zbójnicka – od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej

13. Lwowska – cała

14. Barbakan – cała

15. Ostrobramska – cała

16. Rubież – cała

17. Dworska – cała

18. Gajowa – cała

19. Krzywa – cała

20. Półkolista – cała