Pod Sławnem pijany kierowca potrącił dziecko

Fot. KPP Sławno

W jednej z miejscowości w powiecie sławieńskim pijany kierowca renault laguna potrącił jadące na rowerze dziecko. Okazało się, że mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu. Sprawca próbował uciekać, ale został zatrzymany przez asp. szt. Tomasza Pruszyńskiego, naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Wszędzień niedaleko Sławna. Będący na urlopie policjant usłyszał głośny huk, a następnie wołanie o pomoc. Funkcjonariusz bez chwili zawahania udał się na znajdującą się w pobliżu drogę, gdzie zastał kierowcę wyciągającego spod swojego auta rower dziecięcy. Po chwili mężczyzna wsiadł do pojazdu i próbował odjechać. T. Pruszyński podbiegł do pojazdu i wyciągnął z niego kartę służącą do uruchomienia auta. Od kierowcy czuć było silną woń alkoholu. Okazało się, że sprawca był nie tylko pijany, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. 55-letni kierowca trafił do policyjnej celi, a auto zostało odholowane na policyjny parking. Niedługo stanie przed sądem. Potrąconemu dziecku na szczęście nic groźnego się nie stało. W trakcie badań szpitalnych okazało się, że 7-letni chłopiec doznał stłuczenia płuca. Po badaniach został zwolniony do domu.

(rj)